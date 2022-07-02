Dolar
16.74
Euro
17.46
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,069.30
BTC/USDT
19,429.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 10 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal   | 02.07.2022
TBMM kararları Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM kararlarına göre, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM kararları Resmi Gazete'de
CHP'ye '128 milyar dolar' davasında 60 bin TL tazminat cezası
Bartın’da sel sonrası 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Diyarbakır annelerinden ikisi daha evlatlarına kavuştu
Suudi Arabistan'dan Trabzon'a 3 yıl sonra ilk charter uçuşu gerçekleştirildi

Benzer haberler

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak

DSİ, 26 sözleşmeli avukat alacak
TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi