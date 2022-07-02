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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan iki güvenlik korucusunun cenazesi, Hakkari'de toprağa verildi.

Mehmet Dayan   | 02.07.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı Fotoğraf: Mehmet Dayan / AA

Hakkari

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için Çukurca ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Emir Şaban Camisi önünde düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek öz geçmişleri okundu.

Cenaze namazının kılınması ve duanın ardından tören mangası tarafından cenaze araçlarına taşınan şehitlerden Kemal Alim Çığlı, Hüseyin Sarı da Yukarı Akkaya köyünde son yolculuklarına uğurlandı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, siyasi parti temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı

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