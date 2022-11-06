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TBMM Başkanı Şentop'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 06.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız ve Fırat Güner'e Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

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