TBMM Başkanı Şentop'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Şimşek Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Halil Yıldız ve Fırat Güner'e Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.