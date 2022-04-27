TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi Mesajı

TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bizi yeniden bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bu büyük gecenin içinde iyiliğin, affedilmenin, inşirah ve sevinçlerin büyümesi duasıyla Kadir Gecenizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.