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TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi Mesajı

Adem Balta   | 27.04.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir Gecesi Mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bizi yeniden bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bu büyük gecenin içinde iyiliğin, affedilmenin, inşirah ve sevinçlerin büyümesi duasıyla Kadir Gecenizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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