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TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a Togg ile gitti

Semra Orkan  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a Togg ile gitti

Istanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile memleketi Tekirdağ'a gitti.

Şentop, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'ne katıldıktan sonra memleketi Tekirdağ'a 0001 plakalı Togg ile gitti.

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