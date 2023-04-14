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TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya temasları kapsamında Gümülcine’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ayhan Mehmet  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da

Gümülcine

Şentop, beraberindeki heyetle geldiği Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in Kahveci Mezarlığı'ndaki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

Burada yaptığı konuşmada, Gümülcine ziyaretinden sonra iftar ve sahur için İskeçe'ye geçeceğini belirten Şentop, "Buraya geldiğimiz her zaman Batı Trakyalıların Lideri Sadık Ahmet'i yad ediyoruz. Ahmet, Batı Trakya'daki soydaşlarımızın eşitlik ve demokrasi mücadelesinin sembol ismidir" dedi.

Şentop, Sadık Ahmet'in hem hukuki hem siyasal mücadele verdiğini kaydetti.

Ahmet'in, kurucusu olduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi'nin emin ellerde olduğunu vurgulayan Şentop, "Genç kuşaklar ayrımcılığa karşı mücadelelerini sürdürecek." diye konuştu.

Şentop, Ahmet'in Türkiye'de yaşayan 85 milyon için de önemli bir isim olduğunu belirterek, Türkiye'de bir çok bina, meydan ve kavşaklara Dr. Sadık Ahmet isminin verildiğini söyledi.

Daha sonra Şentop ve beraberindeki heyet, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif’i makamında ziyaret etti.​​​​​​​

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