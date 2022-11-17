TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkmenistan'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.
Aşkabat
Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkan Yardımcısı Kasımgulu Babayev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından karşılandı.
Şentop, 2 gün sürecek Aşkabat ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak, Ulusal Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.