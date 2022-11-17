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Kadıköy'de belediyenin bahçe duvarına çarpıp asılı kalan metrobüs çekildi

Kadıköy'de, belediyenin bahçe duvarına çarparak asılı kalan metrobüs, bulunduğu yerden kurtarılarak garaja çekildi.

Alptekin Soykan, Filiz Kınık Öz   | 17.11.2022
Kadıköy'de belediyenin bahçe duvarına çarpıp asılı kalan metrobüs çekildi Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

Söğütlüçeşme Durağı'ndan çıkarak Hasanpaşa'daki garaja gitmek üzere Kurbağalı Dere Caddesi'ne çıkan 34 FF 198 plakalı yolcusuz metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına çarptı.

Ağaçlara da çarparak durabilen metrobüsün ön kısmı, bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.

Kazada sürücünün yanı sıra kaldırımda yürürken kaçmak isterken yere düşen bir yaya hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye bahçesinin duvarında askıda kalan metrobüs, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Vinç ile çekilen metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Hasanpaşa'daki garajına götürüldü.

Kazanın meydana geldiği caddede bir süre polis kontrolünde tek şeritten sağlanan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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