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Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'na konuk olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

Sinan Uslu   | 01.02.2023
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'na konuk olacak

TBMM

Mustafa Şentop, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Meclis Başkanı Şentop'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

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