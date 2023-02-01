TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Editör Masası'na konuk olacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
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Mustafa Şentop, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Meclis Başkanı Şentop'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.