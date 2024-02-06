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Eminönü’deki Yeni Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor Hacı Bayram Veli Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor Kocatepe Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor Fatih Camii'de Miraç Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit Programı düzenleniyor
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Kemal Akan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, esenlik ve rahmete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kahramanmaraş merkezli doğal afetler sonucu kaybettiğimiz canlarımızı ve insanlık düşmanı siyonist İsrail’in Filistin'de katlettiği kardeşlerimizi de bu kutlu gece vesilesiyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

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