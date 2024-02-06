Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Türkiye'nin birçok camisi'nde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Ankara
Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazının ardından kandil programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.
Sakarya
Sakarya'da kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Kandil programlarında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde de akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.
Karabük
Karabük'te de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.
Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.
Programda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar okundu.
Namazın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.
Kocaeli
Kocaeli'de kandil dolayısıyla başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan Camileri olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.
Camilerde, hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Zonguldak
Zonguldak'ta da Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Karadeniz Ereğli merkezindeki Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ardından Mevlid-i Şerif okundu.
Dua edilmesi ve ilahilerin okunması sonrası Miraç'ın anlam ve önemi anlatıldı.
Düzce
Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.
Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.
Edirne
Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.
Eski Cami'deki kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.
Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da, Osmanlı Can Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.
Adana
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi. Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hatay
Hatay'da da vatandaşlar, İl Müftülüğünce merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Cami'de düzenlenen kandil programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dualar edildi.
Osmaniye
Osmaniye'de Miraç Kandili münasebetiyle İl Müftülüğünce Bülbül Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Kur'an-Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.
Van
Van Müftülüğünce akşam namazı sonrası Hazreti Ömer Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.
İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın vaaz verdiği programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Program, yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.
Bitlis
Bitlis Valiliği ile Bitlisli iş insanı Atilla Ersan'ın desteğiyle Ersan Merkez Cami'de, Miraç Kandili ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.
Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.
Katılımcılara ikramlarda bulunulan programa, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hakkari
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.
Mevlidin okunmasının ardından vaaz verildi, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara lokma ve lokum ikram ettiği programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, bazı kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar iştirak etti.
Muş
Muş'ta, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.
Merkez Zafer Mahallesi'ndeki Salih-Muhlise Cami'de akşam namazı sonrası düzenlen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.
Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Konya
Konya'daki Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kandilde yoğunluk oluştu.
Camide namaz öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinliler ve tüm İslam alemi için dua etti.
Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.
Aksaray
Aksaray'da vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.
Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.
Karaman
Karaman'da Aktekke Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cami çıkışında ise vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.