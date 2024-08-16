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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki orman yangınına ilişkin paylaşım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İzmir’deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Aykut Yılmaz  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki orman yangınına ilişkin paylaşım

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangının kontrol altına alınması için seferber olan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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