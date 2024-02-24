TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili paylaşımı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ni tebrik etti.
Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün… pic.twitter.com/LCsRG4dt3Y— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 24, 2024
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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