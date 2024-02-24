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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili paylaşımı

Muhammet Emin Avundukluoğlu  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili paylaşımı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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