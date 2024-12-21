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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

Ali Kemal Akan  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da

Üsküp

Kurtulmuş'u, Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de Üsküp'e geldi.

Kurtulmuş, ziyareti kapsamında, Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek.

Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'ndaki 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak Kurtulmuş, Uluslararası Balkan ve Kalkandelen üniversitelerine ziyarette bulunarak öğrencilere hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle de görüşecek.

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