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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi.

Ali Kemal Akan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edildi

TBMM

İmparatorluk Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi Masako da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya İmparatoru Majesteleri Naruhito ve İmparatoriçesi Masako tarafından kabul edildik. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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