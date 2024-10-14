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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü

TBMM

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Türkiye ve Ermenistan’ın zorlu bir coğrafyada yaşadığını, bölgede ve dünyada yaşanan büyük türbülansların bu coğrafyadaki halklara birlikte hareket etmeyi ve barış içinde yaşamayı zorunlu kıldığını söyledi.

Türkiye olarak, son dönemde gerilimlerin azaltılması ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesine öncelik verdiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Ermenistan’ın da içinde bulunduğu coğrafyadaki her türlü işbirliğin, halkların yararına olacağını vurguladı.

Bölge ülkeleri arasında diyaloğu canlı tutmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ile Ermenistan’ın bölgesel konuları rahatlıkla konuşabileceğini söyledi.

Kurtulmuş, kazan kazan prensibi çerçevesinde bu normalleşme sürecinin ilerletilmesi halinde her iki tarafın da kazançlı çıkacağını ifade etti.

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