TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de ziyaretlerde bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi, El Fetih Camii ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.
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TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni, El Fetih Camii'ni ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.