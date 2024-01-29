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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi, El Fetih Camii ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.

Seval Ocak  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de ziyaretlerde bulundu

TBMM

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bahreyn'in başkenti Manama'da, Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni, El Fetih Camii'ni ve Bahreyn Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

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