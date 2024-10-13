Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,446.10
BTC/USDT
62,419.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

TBMM

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Ghobash ile en son bir araya geldiklerinde Filistin konusunun ana gündem maddesi olduğunu, bugün de Filistin halkının sorunlarının aşılabilmesi, soykırımın durdurulması, acil yardımın sağlanması, ateşkesin temin edilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için mücadele edilmesinin yine ana gündemde yer aldığını dile getirdi.

BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash’ın İstanbul’da düzenlenen büyük Filistin mitingine katılımını unutmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, BAE ile bölge barışının sağlanması için ortak adımlar atılmasının temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, ayrıca BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash’ı Türkiye’ye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Karabük'te şiddetli fırtına cami minaresini devirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
AA, FETÖ elebaşını Pensilvanya’daki yeni evinden çıkarken görüntüledi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tarihin bu kritik döneminde tüm insanlığın birlik ve beraberlik sergilemesi gerekmektedir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere İsviçre’ye gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere İsviçre’ye gidecek
Kurtulmuş Aşkabat’ta temaslarına devam etti

Kurtulmuş Aşkabat’ta temaslarına devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet