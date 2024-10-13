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Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Türkeli ilçesindeki Güzelkent köyü limanına sığındı.

Ramazan Özcan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı

Sinop

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Rüzgarın hızının saatte 35 kilometreye kadar çıktığı bölgede, yaklaşık 20 balıkçı teknesi balıkçı barınaklarında beklemeye başladı.

Balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden denize açılacak.

Bu arada Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkati olması istendi.

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