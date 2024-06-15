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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Ahmet Buğra Olaç  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi, kültürel ve siyasi birlikteliğin çok ötesinde sarsılmaz bir dostlukla birbirimize bağlı olduğumuz can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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