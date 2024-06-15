TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi, kültürel ve siyasi birlikteliğin çok ötesinde sarsılmaz bir dostlukla birbirimize bağlı olduğumuz can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.