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Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

İlçeye bağlı Karaömerler köyü Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Havadan 6 uçak ve 3 helikopter, karadan 16 arazözle müdahale edilen yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edildiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilmeye başlandığını belirtti.

Yumaklı'nın orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları ve teknolojiler hakkında Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenlediği sırada, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı.

Bakan Yumaklı, yangına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahaleye başlandığını söyledi. Bakan Yumaklı, yangınla ilgili detaylı bilgi için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e söz verdi.

Karacabey de Yangın Yönetim Merkezi'ndeki ekranlarda helikopterlerin yangına müdahale ettiğini görüntüleri göstererek, "Sevkedilen diğer hava araçları da yoldalar, birkaç dakika içerisinde bölgeye gelecektir. Ayrıca yangın mahalline 16 arazöz de sevk edildi, bunlardan birisi alana ulaşarak müdahaleye başladı. Çok büyük bir tehlike olmadan kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

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