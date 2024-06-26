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Tatvan Turistik Treni Bitlis'e ulaştı

Ankara'dan 24 Haziran'da yola çıkan Turistik Tatvan Treni, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Şener Toktaş, Berfin Sidar Aşit  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Tatvan Turistik Treni Bitlis'e ulaştı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Tatvan Garı'na gelen Turistik Tatvan Treni'ni, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, bazı kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar karşıladı.

Davul zurna ve Bitlis'in yöresel türküleri eşliğinde karşılanan yolculara gül dağıtıldı, halaylar çekildi.

Burada konuşan Vali Karaömeroğlu, yeni tren seferinin başlamasının, Bitlis'in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak adına önemli ve büyük bir adım olduğunu söyledi.

Bitlis'in 760'ın üzerindeki tescilli yapısıyla "müzekent" özelliği taşıyan kadim bir şehir olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Zirvesinden 12 ay boyunca kar eksilmeyen Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan, Kubbet-ül İslam'ın üç şehrinden biri olan Sakin Şehir unvanlı Ahlat, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın gönül dostu Muhammet Küfrevi Hazretleri Türbesi, İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretlerinin kardeşi Feyzullah El Ensari Hazretleri Türbesi, zamanın üniversitesi konumundaki İhlasiye Medresesi, kentteki tarihi hanlar ve hamamlar sizlerin ziyaretini beklemektedir."

Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e teşekkür eden Karaömeroğlu, "Bu tür projeler ülkemizin her köşesindeki güzellikleri tanıtmak ve turizmi geliştirmek adına büyük ve önemli adımlardır. Tüm misafirlerimize bir kez daha hoşgeldiniz diyorum. Keyifli bir vakit geçirmenizi diliyorum. Ankara'dan Bitlis'e uzanan büyüleyici bir yolculuğun yeni dostluklara ve güzel anılara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay ise 24 Haziran'da yola çıkan turistik trenin ilk seferini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yolcuların 7 bin yıllık kadim şehir Bitlis'e geldiğini söyledi.

Misafirlerin Bitlis'te güzel anılar biriktireceğini ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Turizm trenini karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Valimizin öncülüğünde bunun devamını sağlayacağız. Şehrimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Buradan giderken bir gönül elçisi olarak Bitlis'i, gördüğünüz bütün dostlarımıza güzel şekilde anlatacaksınız. İyi eğlenceler diliyorum."

Ankara'dan gelen Muratcan Yazıcı da yolculuğun çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Elazığ'da mola verdik. Farklı illerden geçtik. Bu aktivite illerin tanıtımı açısından çok önemli. Bitlis'e geldik ve bizi burada çok güzel karşıladılar. Bundan mutlu olduk. Herkese tavsiye ederim. Bütün arkadaşlarıma da gelmelerini söyledim. Bu aktivitenin olması bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Şeyma Çınar da yolculuk boyunca karşılaştıkları manzaraların çok güzel olduğunu kaydererek, "Çok fotoğraf çektik. Herkesin ömründe bir kez de olsa yapması gerekir. Manzaralar ve nehir çok güzeldi. Sabah uyandığımızda şehirler, köyler penceremizden akıp gidiyordu. O görüntüler çor güzeldi." diye konuştu.

Rümeysa Beyazpolat da yolculuğunun beklediğinden güzel geçtiğini belirterek, "Bitlis'te de çok samimi şekilde karşılandık. Bu kadarını beklemiyorrdum. Vanlıyım ve bunları görmek benim için gurur vericiydi." dedi.

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