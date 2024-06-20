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Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

Fırat Çakır  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde, zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

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