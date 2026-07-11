Tarım ve Orman Bakanlığı haziranda 127 bin 643 gıda işletmesini denetledi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-30 Haziran tarihlerinde yurt içi gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.