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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının devam ettiği İzmir'e gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı.

Ali Korkmaz  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının devam ettiği İzmir'e gidiyor

İzmir

Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.

Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor." dedi.

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