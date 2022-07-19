Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da mevkidaşı Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.
Paylaşımında, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür eden Kirişci, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
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#Venezuela’da mevkidaşım, dostum Wilmar Castro Soteldo’nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. @wcastroPSUV— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) July 19, 2022
Kardeşim Soteldo’ya misafirperverliği için canı gönülden teşekkür ediyorum. 🇹🇷 🇻🇪 pic.twitter.com/MRLAlHHrqi