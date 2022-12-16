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Ekonomi

Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 713 milyon 836 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 16.12.2022
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu

Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "713 milyon 836 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında desteğin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım prim desteği için 426 milyon 540 bin 749 lira, hayvan genetik kaynakları koruma desteği için 39 milyon 575 bin 160 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 37 milyon 188 bin 9 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 25 milyon 864 bin lira ödenecek.

Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 154 milyon 334 bin 360 liralık, atık-aşı-küpe uygulama desteği kapsamında 2 milyon 397 bin 654 liralık, et regülasyonu desteği kapsamında 9 milyon 960 bin liralık, düve alım desteği kapsamında da 1 milyon 736 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Hayvan hastalıkları tazminat desteğine yönelik ödeme tutarı da 16 milyon 240 bin 68 lira olacak.

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