Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.
Ankara
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele eden görevlileri, söylenenlerin, sert rüzgarların ve alevlerin yıldıramayacağını vurguladı.
Ne söylenenler, ne sert rüzgarlar, ne de alevler onları yıldıramaz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 4, 2021
Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle #YeşilVatan için göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarımız var.
Var olsunlar. 🇹🇷
Son ateş sönene kadar devam. pic.twitter.com/10kS0t0Ux4
Bakan Pakdemirli, "Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle 'Yeşil Vatan' için göğüs göğse mücadele eden kahramanlarımız var. Var olsunlar. Son ateş sönene kadar devam." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, mesajında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin videoya da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.