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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 462 saat uçuş yaptı.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelenin, moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan, son ateş sönene kadar devam edeceğini belirtti.

Zeynep Canlı   | 04.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son ateş sönene kadar devam

Ankara

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele eden görevlileri, söylenenlerin, sert rüzgarların ve alevlerin yıldıramayacağını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle 'Yeşil Vatan' için göğüs göğse mücadele eden kahramanlarımız var. Var olsunlar. Son ateş sönene kadar devam." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, mesajında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin videoya da yer verdi.

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