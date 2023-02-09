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Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 09.02.2023
Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi

Istanbul

Depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmak isteyen 43 depremzede ile Adana'dan tahliye talebinde bulunan 40 depremzede TSK'ya ait askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, kendilerini taşıyan uçakların limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.

Burada araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.

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