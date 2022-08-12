Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Ankara
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Tahıl sevkiyatı kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2022
▪️Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a,
▪️60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket etti.