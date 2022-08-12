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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 12.08.2022
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Tekirdağ'a 3 bin 50 ton buğday taşıyan Belize bayraklı "Sarmovsky" isimli gemi Çernomorsk'tan, İran'a 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bayraklı "Star Laura" isimli gemi de Yuzni'den bu sabah hareket etti.

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