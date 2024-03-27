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Gündem, Ramazan 2024

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte iftar programı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ramazan ayı vesilesiyle, Ankara'da iftar programı düzenlendi.

Tuğba Altun  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte iftar programı düzenlendi Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Başkentteki iftar programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki diplomatik temsilciliklerden üst düzey davetliler ve birçok misafir katıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programda yaptığı konuşmada, misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek, programa katılmalarının onur verici olduğunu söyledi.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, yaklaşık 6 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu sürede kendisini akrabaları ve ailesi arasında hissettiğini dile getirdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğuna işaret eden Abu Al-Nasr, "Gelişmekte olan ikili ilişkilerin ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de ivme kazanmasını temenni ediyoruz." dedi.

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