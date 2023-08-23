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Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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