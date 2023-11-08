Dolar
28.52
Euro
30.42
Altın
1,961.06
ETH/USDT
1,886.00
BTC/USDT
35,380.00
BIST 100
7,886.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: 6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
"Kuzey ışıkları"nın kutuplar dışındaki ülkelerde "görsel şölenini" giderek artırması bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Kandil ve Gara'da terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatı

Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet