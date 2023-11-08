Dolar
28.52
Euro
30.42
Altın
1,960.84
ETH/USDT
1,886.00
BTC/USDT
35,370.00
BIST 100
7,889.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Utku Şimşek  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: 6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
"Kuzey ışıkları"nın kutuplar dışındaki ülkelerde "görsel şölenini" giderek artırması bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Benzer haberler

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Gezginlerin dört mevsim Gümüşhane'deki ilk rotası Torul

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı
Belçika, Ciaran Fırtınası'nın etkisi altında

Belçika, Ciaran Fırtınası'nın etkisi altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet