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Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.05.2022
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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