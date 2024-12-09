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Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna "devrim bayrağı" asıldı

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.

Hamdi Dindirek  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna "devrim bayrağı" asıldı Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.

Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.

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Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna "devrim bayrağı" asıldı
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