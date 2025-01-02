Dolar
35.32
Euro
36.66
Altın
2,635.84
ETH/USDT
3,465.50
BTC/USDT
96,772.00
BIST 100
9,881.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Lale Köklü Karagöz  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

İşlemleri tamamlanan kişiler, ülkelerine geçiş yapıyor.

"Burayı çok özleyeceğim"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 13 yaşındaki Semir Dahir, ailesiyle 10 yıldır Bursa'da yaşadıklarını söyledi.

Memleketi Şam'a gitmek için yola çıktıklarını dile getiren Dahir, şöyle konuştu:

"Burayı çok özleyeceğim. Bizden sonra babaannemler de arkamızdan gelecek. Memleketimi göreceğim için heyecanlıyım çünkü orada doğdum ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Buradan ayrılacağım için biraz üzülüyorum çünkü arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim. Türkiye'deki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, beni hiç unutmayın."

10 yaşındaki Fatma el Mustafa da ülkesini ilk kez göreceği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Ailesiyle memleketi Afrin'e gideceklerini belirten Mustafa, "Suriye'yi hiç görmedim. Orada ailem, akrabalarım bizi bekliyor. Hem mutluyum hem üzgünüm. Burayı özleyeceğim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor
Sarıkamış ecdadın izinde yürüyecek binlerce katılımcıyı ağırlamak için hazır
Moskova'daki terör saldırısının failleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı
Denizlerde bir yılda 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

Benzer haberler

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor

Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Suriyeli hakim, devrik lider Esed'in ülkesinde yargılanmasını istiyor

Suriyeli hakim, devrik lider Esed'in ülkesinde yargılanmasını istiyor
Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet