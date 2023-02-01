Dolar
18.81
Euro
20.52
Altın
1,931.69
ETH/USDT
1,584.00
BTC/USDT
23,122.00
BIST 100
4,760.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Suriye'de ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.

Rauf Maltaş   | 01.02.2023
Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Şanlıurfa

Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa sınırında teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir'de depremzede konutlarının 2. etabı için kura çekimi yapıldı
Çorum'da 158 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Kütahya'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Washington Post, "ABD PKK’yı eğitiyor" itirafında düzeltme yaptı

Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak

Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Misket bombaları ve kalıntıları Suriye'de can almaya devam ediyor

Misket bombaları ve kalıntıları Suriye'de can almaya devam ediyor
Nadir cilt hastalığına yakalanan Halepli küçük kız kardeşler, güneşten korunarak yaşıyor

Nadir cilt hastalığına yakalanan Halepli küçük kız kardeşler, güneşten korunarak yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet