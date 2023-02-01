Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Suriye'de ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.
Şanlıurfa
Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa sınırında teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.