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Sümela Manastırı'ndaki klip çekimiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda klip çekimiyle ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

İsa Toprak   | 09.02.2022
Sümela Manastırı'ndaki klip çekimiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara

Alınan bilgiye göre, restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki manastırda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgisi dışında klip çekimine izin verildi.

Konunun duyulmasının ardından harekete geçen bakanlık, izni olmadan gerçekleşen olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Olay

DJ Ahmet Şenterzi'nin, ziyarete kapalı Sümela Manastırı'nda 30 kişilik ekiple "tanıtım klibi" çektiği iddia edilmiş, çekim için Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden özel izin alındığı öne sürülmüştü.

Tarihi alanda ses ve müzik sistemleri kurularak gerçekleştirilen çekimlerde ekibin, elektronik müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

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