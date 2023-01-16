Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açıldı
Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Eyüpsultan'da açıldı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada insanın sahip olduğu en yüksek erdemlerin başında vefa duygusunun geldiğini söyledi.
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Şenler'in hatırasının yaşatılması ve ortaya koyduğu şahsiyetli duruşun genç nesillere aktarılması adına vakıf yöneticilerinin son derece önemli faaliyetler yürüttüğünü aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki onun yaşamı hiç kolay geçmedi. Çok genç yaşta fikir dünyasına dahil olarak insanların yaşamını güzelleştirmek için mücadele verdi. Şehir şehir dolaştı. Yeri geldiğinde bazı günler üç farklı şehirde konferans verdi. Kendine güvenen, özgün tarzıyla gençler için rol model oldu. Azimli ve kararlı duruşu nedeniyle baskılara maruz kaldı, soruşturmalara uğradı, yargılandı. Düşüncelerinden ötürü cezaevine gönderildi, yargılandı fakat başını yere eğmedi. Mahkum edildi. Yazmaktan, konuşmaktan, üretmekten geri durmadı."
"Gençler için bir özgüven kaynağı olarak görüldü"
Bakan Ersoy, Şenler'in zor zamanlarda konuşmaktan çekinmediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin en zor yıllarında hep bir adım önde oldu. Gençler için bir özgüven kaynağı olarak görüldü. Kızlarımızın okuması için yoğun çaba sarf etti. Kadınların her alanda sosyal ve ekonomik hayatın içinde özgür bireyler olarak var olmaları ve hak ettikleri onurlu yaşamı sürdürebilmeleri adına bir ömür vakfetti. Gençlerin kendi kimlikleriyle eğitim almalarına önem verdi." ifadesini kullandı.
Şenler'in tarihin akışına yön verme gayreti içinde olan öncü isimler arasında yer aldığının altını çizen Ersoy, "Bu vesileyle bir kez daha kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Şule Yüksel Şenler Vakfının çalışmalarına bugün olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.
"Burası Şule ablanın nezdinde bir ilim ve erdem yuvası"
Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta da konuşmasında Şenler'in hayatına ve mücadelesine değinerek, "Onu örnek alırdık. Ancak bu vakıf süreci başladığından bu yana her birimiz daha bir 'Şule' olduk. Hiçbir tereddüdümüz, acabamız, şüphemiz yok." dedi.
Bilgi ve çalışmanın önüne set çekilemeyeceğine dikkati çeken Usta, "Burası doğru zaman, doğru insanlar ve doğruluğun ta kendisinin buluştuğu bir mekan. Burası Şule ablanın nezdinde bir ilim ve erdem yuvası, insanlık yolunu adımlamaya varım diyen herkesin buluşma noktası. İnsanlığın arşivine çok anlamlı, çok güzel yeni hikayeler yazacak ve buna canı gönülden inanarak yürümeye varım diyenlerin buluştuğu bir nokta." ifadesini kullandı.
Hizmet binasına ilişkin bilgiler veren Usta, mekanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kurduğumuz atölyelerimiz, kütüphanemiz ve başladığımız çalışmalarımız ile fikir tohumlarımız çok şükür filizlenmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.