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Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.

Mesut Varol  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi

Van

Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan dün akşam saatlerinde Van'a getirildi.

Suç örgütü elebaşı Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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