Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi
Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki cezaevine nakledildi.
Van
Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan dün akşam saatlerinde Van'a getirildi.
Suç örgütü elebaşı Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.