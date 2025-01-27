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SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstündeki eğitim uçuşlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Ayşe Yıldız, Yiğithan Yıldız  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları nefesleri kesti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Sahil bandında alçak uçuş yapan SOLOTÜRK'ün, yaptığı akrobasi hareketleri nefes kesti. Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda vatandaş ve yabancı turist, gösteriyi izledi, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sergilenen farklı akrobatik manevralar yoğun ilgi gördü.

SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

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