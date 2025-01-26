SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.
Antalya
SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Sergilenen farklı akrobatik manevralar izleyenlerin ilgisini çekerken, yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK’ün eğitim uçuşları 30 Ocak'a kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.