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SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.

Yiğithan Yıldız, Emine Zehra Ünal  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti

Antalya

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Sergilenen farklı akrobatik manevralar izleyenlerin ilgisini çekerken, yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK’ün eğitim uçuşları 30 Ocak'a kadar devam edecek.

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