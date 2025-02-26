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SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde prova uçuşu yaptı.

Ali Rıza Akkır  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
SOLOTÜRK'ten Fethiye'de prova uçuşu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 111. yılında, isminin verildiği ilçede çeşitli etkinliklerle anılacak.

Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de yarın yapacağı saygı uçuşu öncesi Fethiye semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişi sahil bandından uçağın prova uçuşunu heyecanla izledi. Bazı kişiler de uçuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

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