SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

Tekirdağ
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
Tekirdağ sahili üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü. İzleyenler, time alkışlarla destek verdi.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
SOLOTÜRK, 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında 9 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da Tekirdağ sahili üzerinde gösteri uçuşu yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.