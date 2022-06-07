Dolar
16.77
Euro
17.93
Altın
1,849.23
ETH/USDT
1,782.80
BTC/USDT
29,948.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Dikimevi’nden yayındayız. Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Keçiören Uyanış Mahallesi’nden yayındayız. Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
logo
Gündem

Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Musa Ölmez   | 07.06.2022
Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, Akçaya ile Pamukçular mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın alanında güvenlik önlemi alırken düşüp ayağından yaralanan jandarma astsubaya 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak
Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı
Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alında

Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Teknopark İstanbul'da Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor

Teknopark İstanbul'da Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor
Fethiye'de imara aykırı yapılar yıkılıyor

Fethiye'de imara aykırı yapılar yıkılıyor
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü