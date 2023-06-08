SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Tekirdağ
Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.