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SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Mesut Karaduman  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

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