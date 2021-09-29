SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün, Avrupa kıtasının en yükseği olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta'da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin kilometre yol giden SOLOTÜRK ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı üzerinde." ifadelerine yer verildi.
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14 gün boyunca Çekya, İstanbul/Teknofest ve Malta’da toplam 7 hava gösterisi uçuşu yapan ve 7 bin km yol giden @soloturk ekibimiz, Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya’daki Etna Yanardağı üzerinde… pic.twitter.com/jk2vn3zMCi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2021