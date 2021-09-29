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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." dedi.

Mümin Altaş   | 29.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.

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