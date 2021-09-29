Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.
Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık… pic.twitter.com/NLBpvSxumC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2021
Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.