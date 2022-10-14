Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İşçilerimizin kurtarılması için devletimiz tüm imkanlarıyla çalışmaktadır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlama nedeniyle mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devletin tüm kurum ve imkanlarıyla çalıştığını bildirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini kaydetti.
Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 14, 2022
İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır.
Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun.
Meclis Başkanı Şentop, "İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Cenabıhak ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.
"Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
#Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 14, 2022
Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.