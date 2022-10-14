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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulunuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
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Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım

Gazi Nogay, Harun Kutbe   | 14.10.2022
Siyasilerden Bartın'daki maden kazasıyla ilgili paylaşım Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İşçilerimizin kurtarılması için devletimiz tüm imkanlarıyla çalışmaktadır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlama nedeniyle mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devletin tüm kurum ve imkanlarıyla çalıştığını bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük üzüntüyle öğrendiklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Şentop, "İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla çalışmaktadır. Cenabıhak ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'da, maden ocağında gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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